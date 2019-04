Ministerin wagt sich ins Pendler-​​Chaos im TER-​​Zug

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am späten Mittwochnachmittag war die französische Verkehrsministerin Élisabeth Borne zur Hauptverkehrszeit bei der Reise von Luxemburg nach Thionville in einem Grenzzug dabei. Das war Gegenstand ihres Versprechens, das sie im vergangenem Oktober bei ihrem Besuch in der Region gemacht hatte. Die Idee war, die alltäglichen «Schwierigkeiten der Grenzgänger aus erster Hand zu erleben».

Die Ministerin fuhr an Bord eines Regionalzugs «TER Lorraine» in Begleitung von einigen französischen Politikern und Zugpendlern. Die halbstündige Reise nach Thionville lief problemlos. «Der Zug war in der Tat gut besetzt. Die Leute standen eng zusammen, manchmal sogar zwischen den Wagen», stellte Borne fest. Die Ministerin sagte, sie sei sich den Herausforderungen auf dieser Strecke, auf der der Verkehr ständig zunimmt, bewusst.

«In Zukunft soll ein Schnellzug die Strecke fahren»

Dennoch ist die Ministerin der Ansicht, dass für Grenzgänger der «Bahnverkehr eine gute Lösung» ist. Idealerweise sollte in Zukunft ein Schnellzug – ein sogenannter RER – die Strecke zwischen den beiden Ländern fahren, ganz nach dem Vorbild der Pariser Vorortszüge. Außerdem begrüßte Borne das mit Luxemburg unterzeichnete «historische» Verkehrsabkommen, das vorsieht, dass das Großherzogtum bestimmte französische Infrastrukturen finanziert.

Bei ihrer Ankunft in Thionville ging es für Élisabeth Borne in Richtung Rathaus. Dort traf sie sich mit mehreren Nutzerverbänden. «Wir haben ihr die Situation erklärt und ihr unsere Erwartungen mitgeteilt», sagte Morgane, die täglich von Frankreich nach Luxemburg pendelt. Alle waren über den seit langem geforderten Dialog mit der Verkehrsministerin erfreut. Es wurde nur bedauert, dass der Austausch «zu kurz» war.

(Joseph Gaulier)