«Geistig Verwirrter» hebt mehrere Kanaldeckel aus

Kurios, aber vor allem gefährlich: Ein Mann soll in Trier mehrere Kanaldeckel ausgehoben und auf die Straße gelegt haben. Während die Polizei in der Nacht auf Montag die entsprechende Stelle auf der Bundesstraße 49 sichern wollte, überfuhr ein Lastwagen einen der Deckel, wie die Beamten am frühen Morgen mitteilten.

Dieser sei hochgeschleudert worden und mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Auch ein Autofahrer habe zu spät reagieren können und sei mit seinem Reifen in ein Loch geraten. Der Reifen sei geplatzt. Noch in der Nacht konnte laut Polizei ein «psychisch auffälliger, geistig verwirrter, männlicher Tatverdächtiger» ermittelt werden.

(L'essentiel/dpa)