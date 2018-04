Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein betrunkener Autofahrer hat sich auf der Autobahn 60 bei Heidesheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und sich bei einem Unfall am Ende seiner Flucht verletzt. Augenzeugen fiel die Nobelkarrosse am Samstagabend auf, weil sie mit wechselnden Geschwindigkeiten in Schlangenlinien über mehrere Fahrstreifen hinweg unterwegs war.

Die Polizei versuchte den Wagen zu kontrollieren. Doch der Fahrer missachtete die Anhaltensignale und brauste in Richtung Darmstadt davon. Schließlich raste er gegen die Leitplanke, das Auto überschlug sich und landete auf einem Grünstreifen. Der Fahrer überstand den Crash leicht verletzt. Bei einer Alkoholkontrolle stellten die Beamten den Wert von 3,0 Promille fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro, das Auto des Fluchtfahrers ist nur noch Schrott.

(L'essentiel/dpa)