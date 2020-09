Verordnung lässt mehr Spielraum für Events

Auch wenn die neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz Lockerungen vorsieht: Wichtigste Bestimmung für den Alltag bleiben die «AHA-Regeln»: Die Abkürzung steht für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Im öffentlichen Raum soll stets ein Abstand zu anderen Menschen von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Zur persönlichen Hygiene gehören regelmäßiges Händewaschen mit Seife und Niesen oder Husten in die Armbeuge. Die Pflicht, eine Alltagsmaske zu tragen, gilt unter anderem in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Allerdings lässt die neue Verordnung gerade im Veranstaltungsbereich mehr Spielräume zu: In Innenräumen können grundsätzlich bis zu 250 Menschen zugelassen werden, im Freien bis zu 500. Bisher galten in Rheinland-Pfalz Höchstgrenzen von 150 Anwesenden in Innenräumen und 350 im Freien.

Zuschauer auch bei Fußballspielen

In großen Hallen, Sälen oder Stadien kann jeder zehnte Platz besetzt werden, wenn ein gesondertes Hygienekonzept vorgelegt wird. Dies gilt auch für Fußballspiele. Dabei sollten möglichst nur Sitzplätze vergeben werden. Gibt es etwa in Kirchen, Kinos oder bei Konzerten eine feste Bestuhlung, reicht es für den Abstand, wenn jeweils ein Platz zwischen Besuchern frei bleibt. Am Sitzplatz entfällt dann auch die Maskenpflicht.

Im Einzelhandel verdoppelt sich die mögliche Kundenzahl: Ladeninhaber dürfen jetzt auf fünf Quadratmeter Verkaufsfläche einen Kunden oder eine Kundin zulassen. Bisher galt dies für jeweils zehn Quadratmeter.

(L'essentiel/dpa)