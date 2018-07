Zahl der Häftlinge in Rheinland-​​Pfalz gesunken

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz inhaftierten Menschen ist zuletzt zwar etwas gesunken. Trotzdem sind einige Gefängnisse nach wie vor überbelegt. Insgesamt befanden sich zum Stichtag 13. Juli 3098 Männer oder Frauen im geschlossenen oder offenen Vollzug, wie das Justizministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ende Juni vergangenen Jahres waren es noch 3175 Menschen gewesen. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten sieht noch keine Entspannung. «Entwarnung ist auf keinen Fall», sagte der Landesvorsitzende Winfried Conrad.

Den mit Abstand größten Teil der Inhaftierten machen mit 2736 Männer im geschlossenen Vollzug aus (Juni 2017: 2793). Im offenen Vollzug waren es 144 Männer (168). Stark gesunken sind die Zahlen im offenen Vollzug in Diez und Wittlich – von 59 auf 25 sowie von 62 auf 36. Das lasse sich auf den Prozess um die tödliche Geisterfahrt eines Häftlings auf Freigang zurückführen, sagte ein Ministeriumssprecher in Mainz.

Unsicherheit bei Justizvollzugsbeamten

Auf der Anklagebank hatten Bedienstete aus diesen zwei Anstalten gesessen. Dadurch sei man dort nun bei der Verlegung in den offenen Vollzug deutlich restriktiver, erklärte der Sprecher. Das hessische Landgericht Limburg hatte in dem Verfahren zwei Justizvollzugsbeamte im Juni wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Auch Conrad sieht nach dem Urteil eine große Unsicherheit bei den Kollegen vor Ort.

Nach oben ging es mit der Zahl der Frauen im geschlossenen Vollzug – und zwar von 187 Ende Juni vergangenen Jahres auf nun 195. Im offenen Vollzug waren es zum 13. Juli dieses Jahres 23 Frauen.

Drei Standorte überbelegt

Überbelegungen finden sich nach Ministeriumsangaben vor allem im geschlossenen Männer–Vollzug in den Justizvollzugsanstalten Koblenz, Wittlich und Rohrbach. Letztere weist mit einer eigentlichen Aufnahmefähigkeit von 387 und einer tatsächlichen Belegung von 420 die deutlichste Diskrepanz auf. Die meisten freien Plätze finden sich demnach in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Dort sind derzeit 150 junge Männer inhaftiert bei 234 Plätzen.

Koblenz, Rohrbach, aber auch die Anstalten in Trier und Frankenthal seien Untersuchungshaftanstalten, sagte der Gewerkschafter Conrad. Und dort sehe man eher einen Trend nach oben. Das binde nach einer Verurteilung der Betroffenen später andere Haftplätze. Denkbar sei auch, dass nach den Diskussion rund um den Fall der in Wiesbaden getöteten Susanna Tatverdächtige künftig früher in U-Haft genommen würden - «Solche Fälle wirken sich natürlich aus», sagte Conrad. Sein Gesamtfazit zur Belegungssituation: «Es wird eng.»

«Zu relativ 100 Prozent ausgelastet»

Das Ministerium sieht indes keine Probleme wegen Überlegungen in einigen Häusern. «Jeder, der verurteilt wird, kann auch aufgenommen werden – ohne zeitlichen Verzug», betonte der Sprecher. Wenn die Belegungskapazität etwas überschritten sei, würden einige dafür geeignete Zellen doppelt belegt. Wo letztlich ein zu einer Haft Verurteilter untergebracht werde, hänge von der Strafhöhe und von regionalen Aspekten ab.

Justizminister Herbert Mertin (FDP) sagte im SWR, die Anstalten seien «zu relativ 100 Prozent» ausgelastet. Vor zwei Jahren habe man angenommen, dass die Gefangenenzahlen sinken werden. Mittlerweile habe sich herausgestellt, dass diese Annahme aus der vergangenen Legislaturperiode so nicht zutreffend sei. Insofern habe man vorgesehene Personaleinsparungen im Justizvollzugsdienst nicht vorgenommen, in der laufenden Haushaltsperiode seien zudem 20 zusätzliche Anwärterstellen zur Verfügung gestellt worden. «Man muss auch sehen, dass in der Justizvollzugsschule die Kapazitäten beschränkt sind», sagte Mertin. «Das, was also über Jahre nicht gemacht worden ist, kann nicht binnen eines Jahres aufgeholt werden.»

Das Ministerium plant mehrere Maßnahmen, um den Justizvollzug effizienter zu machen. So wird der Ausbau der JVA in Wittlich und die Schließung der kleineren Einrichtung in Trier geprüft. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist nach wie vor unklar, wie das Ministerium mitteilte.

(L'essentiel/dpa)