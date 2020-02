Terroranschlag in Dieuze nicht augeschlossen

Der Staatsanwalt von Metz, Christian Mercuri, kann am Montagabend nicht ausschließen, dass der Angriff auf die Polizei in Dieuze ein terroristischer Akt war. Dabei hat ein Polizist auf einen 19-jährigen Soldaten geschossen, der mit einem Messer bewaffnet in die Polizeistation eindrang.

Kurz zuvor habe es einen Anruf bei der Einsatzzentrale der Gendarmerie gegeben, bei dem eine Person erklärte, sie sei Soldat und in Dieuze werde es ein Gemetzel geben. Die Person berief sich auf den sogenannten Islamischen Staat, wie der Staatsanwalt erklärte. Ein Zusammenhang mit der Tat und ob es sich demnach um einen Terroranschlag handele, werde noch geprüft, wie die Behörden der AFP mitteilten.