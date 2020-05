Die psychischen Folgen der sozialen Isolation

Einsamkeit, Angst, Wut oder Stress: In der Corona-Pandemie leiden viele Menschen unter sozialer Isolation. Und diese kann sich ganz unterschiedlich auf die Menschen auswirken. Wie sehr und mit welchen psychischen Folgen, nimmt nun eine internationale Studie von Wissenschaftlern der Klinischen Psychologie und Psychotherapie an der Universität des Saarlandes in den Blick.

Vor allem solle geschaut werden, wie sich die auferlegten Kontaktbeschränkungen auf die physische Gesundheit auswirkten und welche Rolle die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie spiele, sagte die Leiterin des Lehrstuhls, Tanja Michael, in Saarbrücken. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, angemessene Hilfen zur Verfügung zu stellen – auch präventiv.

Erste Studien zeigen enorme Belastung

Erste Studien zeigten bereits, dass ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung durch die Covid-19-Pandemie psychisch belastet sei. «Aktuell liegen vor allem Befunde aus Asien vor», sagte Professorin Michael, die das Projekt leitet. Auch erste Ergebnisse aus Europa deuteten darauf hin, dass die Belastungen der Isolation massiv sein können. Betroffene berichteten unter anderem von Depressionen, Ängsten, Wut, Stress und gestörtem Schlaf.

Anders als bisherige Forschungsprojekte solle die aktuelle Studie einen Fokus auf den internationalen Vergleich legen, betonte Michael. Daher werde die Online-Befragung auch von Forschergruppen in den Niederlanden, in Israel und in Australien gemacht. So wolle man herausfinden, ob die psychische Belastung und auch die relevanten Schutzfaktoren international vergleichbar seien.

An der Online-Befragung der Forscher der Saar-Universität können Personen ab 18 Jahren teilnehmen. die Umfrage ist in deutscher Sprache und dauert etwa 15 Minuten. Eine Infektion mit dem Coronavirus sei keine Teilnahmevoraussetzung.

