Spinne verursacht Verkehrsunfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto am gestrigen Donnerstag gegen Mittag auf der Straße zwischen den Stadtteilen Brebach und Schafbrücken. Mit ihr im Auto waren auch ein 4-jähriges Kind und eine 43-jährige Frau.

Wie die Polizei mitteilte, tauchte an der Windschutzscheibe eine Spinne auf. Die Frau wurde davon so abgelenkt, dass sie auf gerader Strecke nach rechts von der Straße abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Bau. Es wurde dabei so stark beschädigt, dass nur noch ein Abschleppdienst helfen konnte.

Die Fahrerin und die übrigen Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der «Unfallverursacher» konnte nicht mehr gesichtet werden, wie die Polizei abschließend erklärte.

(L'essentiel)