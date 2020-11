Lehrer bekommen 250.000 FFP2-​​Masken

Auf Wunsch vieler Lehrer stellt das saarländische Bildungsministerium kurzfristig 250.000 FFP2-Masken für Beschäftigte an Schulen bereit. Die Masken sollten den Schutz in Situationen erhöhen, in denen Lehrer und Schüler engeren Kontakt hätten, teilte das Bildungsministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Eine Pflicht zum Tragen einer Maske für Lehrkräfte gebe es weiterhin nicht. Schüler ab der 5. Klasse dagegen müssen im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

250.000 FFP2-Masken sollten in der kommenden Woche verteilt werden, teilte das Ministerium mit. Weitere 250.000 seien bestellt, um den künftigen Bedarf zu decken. Die Masken würden im Rahmen der sogenannten Wunschvorsorge zur Verfügung gestellt. «Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Lehrkräfte und aller Beschäftigten an unseren Schulen sehr ernst», sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).

FFP2-Masken schützen den Träger wirksamer vor einer Ansteckung mit dem Virus als eine einfache OP-Maske oder eine Alltagsmaske aus Stoff. «Diese Entscheidung ist ein wichtiges Signal», teilte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Saar-Landtag, Frank Wagner, mit. «Es ist eine Erleichterung für die Lehrkräfte, dass nun doch die geforderten FFP2-Masken bereitgestellt werden.»

(L'essentiel/dpa)