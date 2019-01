Ausgesetzter Husky überlebt Tortur nicht

An einem Waldrand in der Nähe eines Neubaugebietes in Homburg machten Passanten einen traurigen Fund: Unter einem Berg illegal entsorgten Mülls lag in einem Hundekorb ein etwa 12 Wochen alter, unterernährter und verwahrloster Husky-Welpe.

Dieser war nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei wohl in der Nacht zum 30. Dezember dort deponiert und zum Sterben zurückgelassen worden. Nach der sehr kalten Nacht war das Tier extrem entkräftet und wurde in einer Tierklinik sofort versorgt. Trotz intensiver tierärztlicher Bemühungen ist der Welpe jedoch am Neujahrstag gestorben.

Die Polizei ermittelt wegen ordnungswidrigem Verhalten und dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

(L'essentiel)