Leicht veränderter Fahrplan für Grenzgänger

Voici les fiches théoriques des circulations de votre ligne pour la période du lundi 17 février au vendredi 13 mars.



Ab diesem Montag gilt ein veränderter Fahrplan auf der Strecke zwischen Metz, Luxemburg und Nancy. Der Fahrplan wirkt sich auf die Abfahrtszeiten in beide Richtungen aus und gilt noch bis zum 13. März.

In der Regel handelt es sich dabei um eine Verschiebung von wenigen Minuten. Der TER 88700 etwa wird am Dienstag und Donnerstag um 5.02 Uhr statt um 5.08 Uhr in Metz abfahren. Aufgepasst: Manche Züge fahren auch früher ab, wie der TER 88700.

Daneben gibt es auch eine gute Nachricht für alle Pendler: Sieben Züge werden wieder in Betrieb genommen.

(L'essentiel)