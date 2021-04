Polizei und Bürger helfen Entenfamilie ans Rheinufer

Dank polizeilichem Geleitschutz hat eine vierköpfige Entenfamilie in Mainz sicher das Rheinufer erreicht. Ein Motorradfahrer, eine Gruppe Menschen und eine Polizeistreife hatten am Dienstagabend den Verkehr abgesichert. Die Entenmutter mit ihren drei Küken konnte so sicher die Straße überqueren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dafür sei kurzzeitig die Peter-Altmeier-Allee abgesichert worden.

Nicht das erste Mal, dass Polizisten einer Entenfamilie über die Straße geholfen haben. Im Netz finden sich zahlreiche Videos aus anderen Städten, in denen es schon polizeilichen Geleitschutz für Entenmamas mit ihren Küken gegeben hat, wie etwa vor sechs Jahren in Köln.

(L'essentiel/dpa)