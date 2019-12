Einbrecher landet auf Flucht in Toilette

[#Interpellation] Dans la nuit du réveillon de Noël, les policiers de #Longwy en patrouille pour votre sécurité n'ont pas interpellé le père Noël, mais un cambrioleur qui en tentant de s'enfuir par les toits, traversa le faux plafond et atterrit dans les toilettes. #GAV pic.twitter.com/vc0ZgJy9gU — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) December 26, 2019

Am Heiligabend hatte ein Einbrecher in einem Elektronikladen in Mont-Saint-Martin ein ausgesprochen schlechtes Händchen. Als der Alarm während seinem Einbruchsversuch losging, versuchte er durch die Zwischendecke zu fliehen. Unter seinem Gewicht stürzte diese jedoch ein und der Mann landete in den Toiletten-Räumlichkeiten, die abgeschlossen waren.

Die Polizei von Longwy konnte den Langfinger somit direkt vor Ort festnehmen.

(L'essentiel)