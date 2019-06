Polizei nimmt Gesuchten in Zug aus Luxemburg fest

Eine Zivilstreife der deutschen Bundespolizei hat am Freitagnachmittag einen gesuchten Mann verhaftet. Der 28-Jährige war in einem Zug aus Luxemburg unterwegs und wurde in Trier festgenommen. Das teilen die deutschen Behörden am Montag mit.

Eine Überprüfung des Mannes, der keine Ausweispapiere mit sich führte, ergab, dass gegen ihn eine Ausschreibung zur Festnahme bestand. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz suchte ihn, da er nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war. Er hatte gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Außerdem war die von der Ausländerbehörde ausgestellte Duldung des Mannes bereits im Mai abgelaufen. Ihm war die Einreise nach und der Aufenthalt in Deutschland somit nicht erlaubt. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt in das Gefängnis Trier gebracht.

(sw/L'essentiel)