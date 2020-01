Polizei verhindert Messerattacke in Metz

Ein Mann lief am Sonntagmorgen im Stadtteil Borny in Metz mit einem Messer durch eine Straße und wurde bei seiner Verhaftung von Polizisten verwundet, wie L'essentiel aus bestätigenden Quellen erfahren hat. «Er ist verletzt, aber nicht lebensgefährlich«, bestätigte eine Polizeiquelle und fügte hinzu, dass die Polizei «bedroht» worden sei, als sie am Tatort ankam. Daher hätten die Polizeibeamten von ihren Schusswaffen Gebauch machen müssen. Der Mann wurde an den Beinen getroffen.

Laut dieser Quelle wurde sonst niemand verletzt. Der 1989 geborene Mann war «für seine Radikalisierung und Persönlichkeitsstörungen bekannt» und rief «Allah Akbar», als er durch die Straße lief, wie der Metzer Staatsanwalt Christian Mercuri mitteilte. Der Mann sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Zweiter Fall innerhalb von zwei Tagen

Der Fall werde nun in Zusammenarbeit mit der Anti-Terror-Einheit (in Paris) untersucht. Es werde zudem wegen «versuchten Mordes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte» ermittelt.

Die versuchte Messerattacke von Metz passierte zwei Tage nach der Messerattacke in Villejuif in der Nähe von Paris, bei dem ein 22-jähriger, zum Islam konvertierter und an psychischen Störungen leidender Mann einen Jogger tötete und zwei Frauen mit dem Messer verletzte, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

(jg/L'essentiel)