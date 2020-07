2700 Anrufe und Nachrichten in einem Jahr

Ein Mann hat seine Ex-Freundin im französischen Hagondange bei Metz ein Jahr lang durch die Hölle gehen lassen. Wie die Zeitung Le Républicain Lorrain berichtet, war es dem Mann, der im Januar 2019 wegen häuslicher Gewalt zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, rechtlich untersagt, sich seiner Ex-Freundin zu nähern. Allerdings ließ er es sich nicht nehmen, sie über sein Smartphone einzuschüchtern und zu beleidigen. Innerhalb eines Jahres kontaktierte er sein Opfer rund 2700 Mal mit Anrufen und Textnachrichten.

Doch damit nicht genug: Den Berichten zufolge gab sich der Täter auch mit der Belästigung aus der Distanz nicht zufrieden. Demnach begab er sich nun nicht nur in das Gebäude, in dem seine 41-jährige Ex-Freundin und ihre Tochter leben, sondern auch an ihren Arbeitsplatz. Bis die 41-Jährige schließlich Anzeige bei der Polizeiwache von Hagondange erstattete.

Der Mann – mittlerweile auf Bewährung entlassen – wurde am Montag erneut verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen. Er leugnet die Tat und spricht von einer turbulenten Beziehung, mit Fehlverhalten auf beiden Seiten. Nach Angaben der regionalen Tageszeitung soll er am Mittwoch Staatsanwalt und Haftrichter vorgeführt werden.

(pp/L'essentiel)