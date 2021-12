Biontech kündigt Omikron-​​Impfstoff für März an

Der Mainzer Impfstoffproduzent Biontech rechnet bereits für Ende März mit einem an die neue Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Das erklärten Biontech und sein US-Partner Pfizer in einer Mitteilung an. Zudem soll eine dritte Dosis des bestehenden Impfstoffes Comirnaty die neue Variante neutralisieren können.

Zwei Dosen des Vakzins wiesen eine deutlich geringere Neutralisierung der neuen Corona-Variante auf, wie vorläufige Studien zeigten. Eine dritte Biontech-Dosis erhöhe die neutralisierenden Antikörpertiter im Vergleich zu zwei Dosen um das 25-fache.

Booster-Impfung «bietet ausreichenden Schutz»

«Diese ersten Daten lassen darauf schließen, dass eine Auffrischungsimpfung immer noch einen ausreichenden Schutz gegen eine durch die Omikron-Variante ausgelöste Erkrankung jeglicher Schwere bieten kann», so Biontech-Chef Ugur Sahin.

Die Omikron-Variante wurde erstmals in Südafrika nachgewiesen und hat sich seither weltweit ausgebreitet. Die hohe Zahl der Mutationen am Spike-Protein des Virus hat die Wissenschaft alarmiert.

(sw/L'essentiel)