Streik legt Zugverkehr nach Frankreich lahm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie die französische Bahngesellschaft SNCF am Montag mitteilte, ist am Dienstag mit erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Luxemburg und Frankreich zu rechnen. Der Grund dafür sind angekündigte Streiks. Betroffen sind Züge in Luxemburg und Frankreich.

Zwischen Nancy und Luxemburg fahren am Dienstag nur «sieben von zehn Zügen», genauso viele wie zwischen Longwy und Luxemburg. Den Fahrgästen wird empfohlen, «entsprechende Vorkehrungen zu treffen». Die SNCF wird die Fahrgäste laufend informieren, welche Züge betroffen sind.

Auch die TGV und Intercités werden betroffen sein. Die SNCF bietet Reisenden, die bereits ein Ticket für Dienstag gekauft haben, die Möglichkeit, kostenlos auf Montag oder Mittwoch umzubuchen.

(l'essentiel)