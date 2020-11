Saarbrücker Polizei löst private Corona-​​Party auf

Die Saarbrücker Polizei hat am Sonntagnachmittag im Stadtteil Burbach eine private Corona-Party mit rund 40 Gästen aufgelöst. Das teilt die Polizei am Dienstag in Saarbrücken mit. Die Einsatzkräfte seien wegen Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Laute Musik und Gegröle konnten die Beamten da schon von der Straße aus hören. Vor der Wohnung trafen die Polizisten zwei Personen, die Angaben in der Wohnung befänden sich sechs Menschen.

Als die Beamten die Aussage mit den Zeugen überprüfen wollten, staunten sie nicht schlecht. In der nach Polizeiangaben zirka 50 Quadratmeter großen Wohnung trafen sie auf rund 40 Gäste einer Geburtstagsparty. Als die Polizisten die Party dann für beendet erklärten und die Personalien der Anwesenden aufnehmen wollten, sei die Stimmung dann gekippt. Erst nach dem Eintreffen von Verstärkung konnten alle Gäste erfasst werden. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

(L'essentiel)