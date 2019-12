Brandstifter nach Feuer in Saarlouis festgenommen

Im Département Meurthe-et-Moselle ist nach Angaben der Polizei ein Verdächtiger festgenommen worden, der einen Brand in Saarlouis gelegt haben soll.

Am 15. November stand ein Mehrfamilienhaus in Saarlouis in Flammen. Eine 33-jährige Frau und ihre 11-jährige Tochter erlitten eine Rauchvergiftung. Die deutsche Polizei hatte bei ihren Ermittlungen einen 40-jährigen Verdächtigen identifiziert und einen europäischer Haftbefehl erlassen. Dank der Zusammenarbeit mit der französischen Polizei konnte er an seinem Arbeitsplatz bei Nancy verhaftet werden.

Der Angeklagte wurde zunächst in ein französisches Gefängnis gebracht und soll demnächst an das Saarland ausgeliefert werden.

