Große Karl-​​Marx-​​Statue in Trier enthüllt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zu seinem 200. Geburtstag wurde am Samstag eine 5,50 Meter hohe, von China gespendete Bronzestatue von Karl Marx in seiner Geburtsstadt Trier enthüllt. Es ist das erste neue Marx-Denkmal in Deutschland seit Ende des Kalten Krieges. «Karl Marx ist Trierer. Wir müssen ihn nicht verstecken», sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD).

Kritiker protestierten gegen ihrer Ansicht nach zu viel Jubel um Marx und verwiesen auf die Opfer von Sozialismus und Kommunismus. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren, er verbrachte die ersten 17 Jahre seines Lebens dort. Er gilt als geistiger Vater des Kommunismus und ist bis heute umstritten.

Mit dem vermutlich größten Polizeiaufgebot in der Geschichte der 2000 Jahre alten Stadt sollte für Ruhe und Ordnung gesorgt werden. Mehrere hundert Beamte waren in Trier im Einsatz, die Polizeiführung zeigte sich am Nachmittag zufrieden mit dem Ablauf. Zum Marx-Festakt waren viel Prominenz aus Stadt, Land und Bund sowie hochrangige chinesische Delegationen angereist.

Mitglieder der DKP demonstrieren bei der offiziellen Enthüllung der Karl-Marx Statue. Foto: Harald Tittel/dpa

(L'essentiel/dpa)