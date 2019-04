Polizist erschießt sich mit eigener Dienstwaffe

Artikel per Mail weiterempfehlen

In seinem Haus im Departement Meurthe-et-Moselle tötete sich ein Polizist in der Nacht von Montag auf Dienstag mit seiner Dienstwaffe. Der 41-jährige war Vater eines 4-jährigen Kindes.

Es ist bereits der 27. Suizid unter Polizeibeamten, der seit Anfang des Jahres in Frankreich registriert wurde. Das gab Cyril Baudesson von der Gewerkschaft der Polizei CFDT bekannt. «Wir sind erschütterte», sagte Baudesson «wir müssen echte Lösungen für dieses Problem finden.» Die Gewerkschaft veranstaltet am 22. Mai in Paris eine Konferenz zum Thema Selbstmord unter Polizisten.

(L'essentiel)