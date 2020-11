Selbstgebautes Boot reißt Auto fast in die Saar

Ein Hobbytüftler hat in Saarlouis sein selbstgebautes Boot zu Wasser lassen wollen und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 57-Jährige hatte am Samstag einen Autofahrer gebeten, einen selbstgebauten Anhänger sowie ein ebenfalls selbstgebautes, etwa vier Meter langes Styroporboot an eine Einlassstelle in Höhe der Schleuse Lisdorf zu fahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Beim Einlassen sei der Hänger gesunken und habe das Auto angehoben und auf den Rand einer Kaimauer gehievt, so dass der Wagen hängen blieb. Das Boot konnte noch vor Eintreffen der Polizei mit einer Leine gesichert werden. Das Fahrzeug und der Anhänger allerdings mussten etwa drei Stunden lang von zwei Abschleppdiensten geborgen werden. Das Auto sei nicht beschädigt worden. Die Abschleppkosten für den kleinen Bootsausflug liegen nach Schätzungen der Polizei im vierstelligen Bereich. Der Schiffsverkehr wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt.

(L'essentiel/DPA)