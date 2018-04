Auto stürzt bei Speyer in den Rhein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wir sind gerade bei einem Einsatz in #Speyer. PKW fährt aus noch ungeklärter Ursache in den Rhein im Bereich der #Heinkelstraße. 27-Jähriger wird verletzt und ins Krankenhaus gebracht. PKW wird derzeit geborgen. pic.twitter.com/ldwdN0nqsQ — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) 25. April 2018

Nach einem Überholmanöver ist ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen mit seinem Wagen in den Rhein bei Speyer gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 27-Jährige Zeugen zufolge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Lastwagen überholt. Dann habe er dem nach rechts abknickenden Straßenverlauf nicht mehr folgen können und in der Kurve mit seinem Auto die Leitplanken durchbrochen. Er landete schließlich im Rhein.

Der 27-Jährige konnte sich selbst aus dem Beifahrerfenster retten und gelang ans Ufer. Dort leisteten Zeugen erste Hilfe und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Der Autofahrer kam schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Wagen wurde aus dem Rhein geborgen.

(L'essentiel/dpa)