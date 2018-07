Saarland will mehr Zugverkehr zu Nachbarn

Im von saarländischen Parlamentariern vorgestellten Papier «Grenzgebiete werden Herzregionen!» geht es um das Zusammenwachsen der Grenzregionen im Ganzen. Die Infrastruktur im Bereich des Nah- und Fernverkehrs ist aber natürlich ein zentraler Bestandteil der Erklärung. Während Saarbrücken selbst recht gut an Frankreich angebunden ist, hakt es im restlichen Saarland massiv, auch in Richtung Luxemburg. «Es gibt Bahnlinien, die im Krieg gesprengt wurden und noch immer nicht wieder aufgebaut sind», steht im Papier.

Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) will das ändern und in einem ersten Schritt mit den an Frankreich grenzenden Bundesländern über die Perspektiven von grenzüberschreitendem Zugverkehr sprechen, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. In Kooperation mit dem Nachbarn Frankreich sollen dann unter anderem Finanzierungsquellen für die Vorschläge gefunden werden.

Vorschläge in dem Papier sind beispielsweise Verbindungen aus dem westlichen Saarland auch nach Luxemburg: «Weiterhin müssen wir die bestehende Zusammenarbeit in der Großregion Saar-Lor-Lux durch eine gute Schienenanbindung Trier-Luxemburg-Paris stärken [...]». Erst im Februar hatten saarländische Politiker eine bessere Anbindung an Luxemburg gefordert, auch in Form einer neuen Strecke.

In Luxemburg wurde die Idee vom Verkehrsministerium regelrecht abgeschmettert: «Diese Forderung besteht seit einiger Zeit», so Dany Frank vom luxemburgischen Verkehrsministerium. Eine Machbarkeitsstudie habe jedoch ergeben, dass «die Busverbindung zwischen den beiden Städten der Nachfrage der Grenzgänger gerecht werde». Ob sich nach dem aktuellen Papier «Grenzgebiete werden Herzregionen!» nun mehr tun wird, bleibt abzuwarten.

(L'essentiel/dpa/dm)