Feuerwehrmann rettet Luxemburger das Leben

Ein Luxemburger hatte am heutigen Montagnachmittag auf der viel befahrenen B51 zwischen Trier und Bitburg unglaubliches Glück. Als der Mann in Richtung Bitburg unterwegs war, erlitt er einen Herzstillstand und rollte mit seinem Fahrzeug auf der Abfahrtspur in Richtung Newel aus, wie der Trierische Volksfreund berichtet.

Ein Rückstau bildete sich, erste Autos fuhren an dem Wagen vorbei. Ein Beamter der Berufsfeuerwehr Trier bewertete die Situation glücklicherweise richtig und alarmierte die Rettungskräfte. Dann versuchte er die Autotür des Luxemburgers zu öffnen und schlug schließlich die Seitenscheibe ein.

Als der Feuerwehrmann den Mann zusammen mit einem weiteren Helfer aus dem Auto gezogen hatte, begann er mit der Wiederbelebung, die kurze Zeit später von den eintreffenden Rettungskräften übernommen wurde.

(L'essentiel)