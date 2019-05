Ryanair-​​Boeing entgeht Bruchlandung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 10. März 2019 setzte eine Ryanair-Boeing trotz Wind-Böen von bis zu 64 Stundenkilometern zu einer Landung am Flughafen Frankfurt-Hahn an. Vorher waren bereits mehrere Flugzeuge zum Flughafen Köln umgeleitet worden, wie der Aerotelegraph berichtet.

Die Ryanair-Piloten versuchten nach längerem Kreisen über dem Hunsrück-Airport ihr Glück und hatten durch die Wind-Böen Probleme, den Flieger auf den Boden zu bringen. Während der Landung berührte die linke Tragflächenspitze die Piste, so das deutsche Bundesamt für Flugunfalluntersuchung BFU.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, das Flugzeug wurde leicht beschädigt und war erst drei Tage später wieder im Dienst.

(L'essentiel)