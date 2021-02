Saarland bietet Älteren Impfungen in der Gruppe an

Das Saarland vereinfacht die Vergabe von Terminen zur Impfung gegen das Coronavirus. Anspruchsberechtigte der höchsten Prioritätsstufe - also unter anderem Menschen über 80 Jahre - können sich für einen gemeinsamen Impftermin vormerken lassen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

«Jeder, der sich ab sofort auf die Impfliste einträgt, erhält automatisch einen Gruppencode. Unter Angabe dieses Codes kann anschließend eine definierte Anzahl von Personen - maximal neun weitere Personen - eingetragen werden oder der Code zur Eintragung an Dritte weitergegeben werden», erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Samstag. «Die gesamte Buchungsgruppe erhält dann, sobald sie an der Reihe ist, einen gemeinsamen Impftermin in dem gewünschten Impfzentrum.»

Vorrang wegen knappem Impfstoff

Wegen des noch knappen Impfstoffs hat das Bundesgesundheitsministerium Gruppen mit Vorrang definiert. Zur ersten Gruppe zählen unter anderen Menschen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Nach Zahlen vom Sonntag haben die Gesundheitsämter im Saarland 88 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken unverändert bei 749 (Stand: 16.00 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner - betrug 126,4.

Seit Beginn der Pandemie wurde im Saarland bei insgesamt 25 782 Menschen eine Infektion mit Sars-CoV-2 festgestellt. Aktuell sind 1982 Menschen infiziert, 23 051 gelten als genesen. Derzeit werden 299 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon 71 intensivmedizinisch.

(L'essentiel/DPA)