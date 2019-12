Autobahn wegen brennendem Lkw gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am frühen Montagmorgen musste die A31 in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Ein Lkw ist gegen 7 Uhr zwischen Metz und Nancy Feuer aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die angerückte Feuerwehr musste nicht nur das Feuer löschen, sondern auch die Straße von herabgefallener Ladung befreien.

Da die Autobahn gesperrt werden musste, kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Der Fahrer des Lastwagens kam mit dem Schrecken davon.

(L'essentiel)