Angeblich Taubstumme beleidigen Mann

Ein Mann aus Landau in der Pfalz ist Zeuge einer wundersamen Heilung geworden, die er sich wohl lieber erspart hätte. Nachdem er am Donnerstag die Bitte einer dreiköpfigen Bettlergruppe um eine milde Gabe abgelehnt hatte, wurden die drei angeblich taubstummen Bettler redselig und beleidigten den 29-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die beiden Männer und die Frau seien zuvor aufdringlich geworden und hätten den Landauer angefasst. Der habe die Gruppe mit seinen Armen auf Distanz gehalten. Die Polizei traf die Gruppe nicht mehr an. Der 29-Jährige verzichtete auf einen Strafantrag.

(L'essentiel/dpa)