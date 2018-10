Zwei Tote nach Schießerei in der Pfalz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dramatische Szenen am Freitagmorgen im rheinland-pfälzischen Kirchheim. Wie die Bild berichtet, kam es gegen 8.30 Uhr in dem Örtchen an der Weinstraße zu einer Schießerei. Zwei Personen starben dabei. Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

SEK-Beamte sind vor Ort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, wie die Bild schreibt. Gefahr besteht derzeit nicht mehr, teilt die Polizei auf Twitter mit. Details gibt es noch keine.

Derzeit kursieren #Gerüchte, in #Kirchheim sei ein Mann mit Schusswaffe unterwegs. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Es besteht KEINE GEFAHR! pic.twitter.com/ytSERSUSio — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) October 19, 2018

(L'essentiel)