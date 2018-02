Luxemburger begrabscht Kind (8) – Haftstrafe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 50-jähriger Luxemburger portugiesischer Herkunft wurde am Dienstag von einem Gericht in Thionville zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt – davon vier Monate auf Bewährung.

Dem Luxemburger wird vorgeworfen, am 13. Januar in einem Supermarkt in der französischen Gemeinde Audun-le-Tiche ein achtjähriges Kind sexuell belästigt zu haben. Laut Le Républicain Lorrain folgte der Mann dem Mädchen und seiner Mutter für etwa fünfzehn Minuten durch die Ladenregale, bevor er den Hintern des Kindes berührte.

Der Angeklagte streitet die Vorwürfe jedoch ab und behauptet, dass er «keine sexuelle Absicht gehabt» habe. Laut Le Républicain Lorrain wurde der Luxemburger zudem zu zwei weiteren Jahren Sozialarbeit und Therapiestunden verurteilt.

(NC/L'essentiel)