Serientäter prahlt mit Mord in Luxemburg

Es ist nicht das erste Mal, dass Jérémy L. für Schlagzeilen sorgt. Im Oktober 2013 hatte der damals 26-Jährige versucht bei einer Zollkontrolle auf dem Rastplatz Capellen einen Zollbeamten zu überfahren. Sein Opfer überlebte, wurde dabei aber lebensgefährlich verletzt. Im September 2018 sorgte der Mann aus dem französischen Département Ardennes erneut für Schlagzeilen – diesmal in Belgien. Wie La Meuse Luxembourg berichtet, wurde Jérémy L. vor kurzem in Arlon vor das Strafgericht gebracht. Diesmal, weil er erneut versuchte, eine Polizeikontrolle zu durchbrechen.

Nach Aussage des belgischen Polizisten, der bei der heiklen Festnahme im Dienst war, brachte Jérémy L. die Tat, die ihm in Luxemburg vorgeworfen wurde, zur Sprache. «Bei der Festnahme war er äußerst aggressiv, drohte uns mit dem Tod und prahlte damit, einen Polizisten im Großherzogtum getötet zu haben», sagte der Beamte, der nach der Verhaftung sechs Wochen lang nicht arbeiten konnte. Im Innern seines Autos fanden die Polizisten 156 Gramm Cannabis.

«Das Gefängnis ist der einzige Weg, die Bevölkerung zu schützen»

Das Luxemburger Berufungsgericht hatte im Mai 2017 den angeklagten Jérémy L. wegen der versuchten Tötung zu acht Jahren Haft und fünfjährigem Fahrverbot verurteilt. Er wurde vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Schon im Jahr 2011 war Jérémy L. zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, weil er in Reims in ein Haus eingebrochen war und ein Auto gestohlen hatte. Demzufolge kann er als Wiederholungstäter bezeichnet werden. «Er empfindet keinerlei Bedauern und zeigt keine Empathie», sagte Staatsanwältin Sarah Pollet zu La Meuse Luxembourg. «Das Gefängnis ist die einzige Möglichkeit, die Bevölkerung vor ihm zu schützen». Was seine letzte Tat gegen die belgischen Polizeibeamten angeht, muss Jérémy L. – der in diesem Jahr 32 Jahre alt wird – mit bis zu vier Jahren Gefängnis, einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro und einem einjährigen Fahrverbot rechnen. Das entgültige Urteil wird Ende Februar 2019 gesprochen.

(fl/L'essentiel)