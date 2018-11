Jugendlicher stirbt nach Suizidversuch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Jugendliche, der als ein Schüler «ohne Probleme, der das Leben in vollen Zügen genießt» galt, hatte am Dienstag, 23. Oktober versucht, sich in seinem Elternhaus umzubringen. Ermittlungen deuteten darauf hin, dass er sich erhängen und dies livestreamen wollte, um eine Internet-Challenge zu bestehen. Zunächst war unklar, ob es sich dabei um die s0genannte «Blue Whale Challenge» oder die «Momo Challenge» gehandelt hatte.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Laut RTL habe es sich wohl um die «Momo Challenge» gehandelt. Der Junge lag nach diesem Versuch einige Tage im Koma, aus dem er nun nicht mehr erwachte. Am Montag folgte dann die Mitteilung, dass er Schüler nun doch in Folge seines Suizidversuchs gestorben sei.

(L'essentiel)