Personalsuche verlagert sich auf Großregion

«Wir finden unser Personal nicht mehr in Luxemburg, sondern vor allem in der Großregion», erklärt Anna-Lena Knerr, HR Recruitment Officer am Losch Luxembourg-Stand. Dementsprechend gut besucht ist der European Job Day an diesem Donnerstagmorgen in der Moselstadt Trier. Auch Raphael Zingen von ICP Transaction Solutions ist begeistert von der Resonanz: «Wir sind erst seit zwei Stunden hier und hatten jetzt schon deutlich mehr Gespräche als auf anderen Jobmessen.»

Dabei dominiert natürlich das Interesse an Jobs im Großherzogtum. Luxemburger, die sich über Stellen in Deutschland informieren, sind eher die Ausnahme, wie die Bundesagentur für Arbeit, als auch die Adem an ihrem Stand bestätigen. Auch das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ist mit einem Stand vor Ort und interessiert sich vor allem für Arbeitskräfte aus dem Raum Bitburg-Prüm.

Auch bei der Ausbildung verschwimmen die Grenzen

Die Unternehmen suchen dabei in allen Branchen, wobei IT, Handwerk und Buchhaltung klar dominieren. Adrian K. aus Merzig ist vor allem nach Trier gekommen, um «die Fühler in Richtung Luxemburg auszustrecken», Christoph E. (33) aus Trier hätte sich mehr Stellen für Geisteswissenschaftler gewünscht. Unter den über 30 Ausstellern finden sich tatsächlich kaum Unternehmen aus der Medienbranche.

Auch für junge Menschen, die eine Ausbildung suchen, gibt es länderübergreifende Lösungen, wie Jean-Marie Deloos von der Chambre des Metiers erklärt: «Wir haben mittlerweile vier Prozent grenzüberschreitende Ausbildungsverträge.» Die Auszubildenden arbeiten dabei im Großherzogtum und lernen für den Theorieteil der Ausbildung an Berufsschulen in Deutschland, zum Beispiel in Gelsenkirchen oder Lübeck.

(dm/L'essentiel)