Fernseher zu laut: Nachbar mit Machete bedroht

Weil er sich in seiner Ruhe gestört fühlte, hat ein Mann in Ochtendung (Rheinland-Pfalz) seinen Nachbarn mit einer Machete bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Auslöser für wiederholte Streitigkeiten am Samstagnachmittag ein zu laut aufgedrehter Fernseher.

Der Mann habe seiner «Forderung nach Ruhe den ‹nötigen Nachdruck› verleihen» wollen, als er mit der laut Polizei etwa 50 Zentimeter langen Klinge vor der Tür seines Nachbarn stand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm dem Mann die Waffe ab, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

(L'essentiel/dpa)