Ein Jugendlicher hat in Mainz einen Dieb verfolgt und gestellt - und dann vergeblich Passanten um Hilfe gebeten. Der Dieb konnte sich losreißen und entkam dem 16-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Jugendliche hatte am Mittwochnachmittag einen jungen Mann in einem Geschäft für Rauchutensilien dabei beobachtet, wie er eine Wasserpfeife aus Glas nahm und hinausrannte. Der 16-Jährige nahm die Verfolgung auf. Wenige hundert Meter vom Tatort entfernt holte er den Dieb ein und hielt ihn an der Jacke fest.

Keiner hilft

Der Täter schlug seinen Verfolger daraufhin mit der Wasserpfeife. Der 16-Jährige schaffte es, dem anderen das Diebesgut wegzunehmen. Nach Angaben der Polizei rief er während der Verfolgung und während des Gerangels immer wieder um Hilfe. Es half aber keiner der Passanten. «Vielleicht aus Angst, vielleicht weil sie davon ausgegangen sind, dass die Jugendlichen untereinander Stress hatten», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Es sei auch nicht jedem zuzumuten, in solchen Fällen dazwischenzugehen. Zumindest müsse man aber die Polizei rufen, sagte der Sprecher. «Aber leider schauen viele dann weg.»

(L'essentiel)