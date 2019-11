Wormser Schule von Unbekannten verwüstet

Unbekannte sind am Wochenende in eine Wormser Schule eingebrochen und haben ein Treppenhaus mit Farbe und Bastelutensilien verwüstet sowie Sport- und Turngeräte beschädigt. In die Sporthalle der Pfrimmtal Realschule Plus stiegen die Täter durch ein Fenster ein, das eigentliche Schulgebäude betraten sie, nachdem sie eine Tür aufgebrochen hatte, wie die Polizei mitteilte. Außerdem seien Eingangstür und Außenfassade der Schule mit Farbe verunreinigt worden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 10 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Polizei versuche nun zu klären, ob es sich bei der Tat um «puren Vandalismus» gehandelt habe oder ob die Täter bei ihrem Einbruch auch etwas stehlen wollten. Hinweise auf die Täter gab es den Angaben zufolge zunächst nicht. Auch der genaue Tatzeitpunkt war zunächst unklar, er soll aber zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen liegen.

(l'essentiel/dpa)