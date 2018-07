Luxemburg und Frankreich arbeiten Hand in Hand

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Präfekt der Region Grand Est, Jean-Luc Marx und der Präsident der Region, Jean Rottner haben am Donnerstag das Ecoparc-Gelände besucht. Dort werden derzeit rund hundert Wohneinheiten zwischen Audun-le-Tiche und Villerupt gebaut.

«Wir werden von der französischen Regierung geschickt, um Baustellenachsen mit unseren luxemburgischen Nachbarn zu ermitteln», erklärt Jean Rottner. Die Entscheidungsträger der Grand-Est wollen der französischen Regierung noch vor Beginn des neuen Schuljahres einen Bericht vorlegen. Dieser soll ein Arbeitsinstrument für künftige bilaterale Gespräche zwischen Frankreich und Luxemburg sein.

Der Präsident der Region Grand-Est freut sich über das Engagement des Großherzogtums. So hat Luxemburg beispielsweise den Bau von Parkhäusern mit 120 Millionen Euro bewilligt. Dennoch weist er darauf hin, dass immer noch ein weiter Weg bevor stehe. «Wir dürfen uns gegenseitig keine Märchen erzählen. Bahnsteige für Züge bauen, die Schieneninfrastruktur verbessern – all das braucht Zeit», so Rottner.

(Patrick Théry/L'essentiel)