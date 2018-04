96-​​Jähriger wird in Wohnung überfallen

Unbekannte haben einen 96-jährigen Mann in Mainz in seiner Wohnung überfallen und beraubt. Nach Mitteilung der Polizei hatte der Mann am Dienstagmittag beim Heimkommen eine Frau bemerkt, die ihm in das Treppenhaus nachgegangen sei.

Als sie kurz darauf an seiner Tür klingelte, ließ er sie herein. Ihr seien kurz darauf zwei weitere Frauen und ein Mann gefolgt. Die Täter, die zwischen 45 und 50 Jahre alt sein sollen, hätten den 96-Jährigen dann umgestoßen und ihm Wertsachen und Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro gestohlen. Dann seien sie geflüchtet.

Die Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

(dpa/L'essentiel)