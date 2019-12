Betrunkener 81-​​Jähriger kracht in drei Autos

Ein 81-jähriger Saarbrücker verursachte am Montagabend gegen 18 Uhr einen Verkehrsunfall in der Feldmannstraße. Das teilte die Polizei in Saarbrücken am Dienstag mit. Der Rentner fuhr auf der Straße in Richtung Stadtautobahn und verlor die Kontrolle über sein Auto. Erst streifte er einen parkenden Wagen am rechten Straßenrand, um dann nach 200 Meter ein weiteres Auto zu beschädigen. Der 81-Jährige fuhr einfach weiter und kollidierte mit einem dritten Fahrzeug, das ebenfalls rechts der Straße stand.

Durch die Kollision stellte sich das Auto des 81-jährigen Fahrers quer und war nicht mehr zu bewegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Beamten, die den Unfall aufnahmen stellten fest, dass der Fahrer betrunken war. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren gegen den Rentner ein.

