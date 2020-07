Wer aus Luxemburg einreist, muss 14 Tage in Quarantäne

Erst Risikogebiet, dann Reisewarnung und jetzt Quarantänepflicht: Personen, die aus Luxemburg ins Saarland einreisen, müssten sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Dies berichtet der Saarländische Rundfunk und beruft sich auf den Sprecher der saarländischen Landesregierung, Alexander Zeyer.

Grund für die Maßnahme seien die seit Tagen steigenden Zahlen an Neuinfektionen im Großherzogtum und die damit verbundene Reisewarnung des Robert Koch-Instituts (RKI). Tatsächlich registrierte das luxemburgische Gesundheitsministerium in den vergangenen sieben Tagen 443 positive Tests auf das Coronavirus.

Auch Belgien fordert Quarantäne

Zuvor hatten sich sowohl der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans als auch die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger gegen Grenzschließungen ausgesprochen. Aber: Von der Quarantänepflicht ausgenommen seien nach SR-Angaben Pendler oder Menschen, die unaufschiebbare medizinische Termine haben oder in Gesundheitsberufen arbeiten.

In Belgien ist die Quarantäne für Personen, die aus Ländern zurückkehren, die in die orangefarbene Zone eingestuft wurden – wie etwa Luxemburg – nicht verpflichtend. Wie belgische Medien in Belgien berichten, werden Reisende allerdings gebeten, sich in Quarantäne zu begeben und sich von ihrem Arzt untersuchen zu lassen.

(aub/L'essentiel)