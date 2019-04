«Tim & Struppis» Abenteuer in malerischer Kulisse

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Dreiländereck Luxemburg-Frankreich-Deutschland treffen das Mittelalter und das Universum des Comiczeichners Georges Prosper Remi, besser bekannt als Hergé, in den kommenden Monaten frontal aufeinander. Die Ausstellung «Hergé: une vie, une oeuvre» führt ihre Besucher vom 30. März bis zum 30. November tief in die Welt des belgischen Künstlers und Vaters von «Tim & Struppi».

Das Château de Malbrouck ist eine komplett renovierte, mittelalterliche Burganlage, die zwischen 1419 und 1434 gebaut wurde. Sie liegt im Dreiländereck Frankreich-Luxemburg-Deutschland bei Manderen in Lothringen. Bei gutem Wetter bietet die Höhenburg einen herrlichen Blick weit über die drei Grenzen hinaus.

In Zusammenarbeit mit dem Hergé-Museum in der Wallonie wurden im Château de Malbrouck nahe des Lothriner Ortes Manderen insgesamt 72 Zeichnungen und Installationen zusammengetragen – darunter 24 Originale. Eigens für die Ausstellung, die nach ihrer Finissage in die südkoreanische Hauptstadt Seoul wandert, wurde die mehr als sechs Meter hohe Mondrakete aus dem Band «Reiseziel Mond» geschaffen, die zurzeit im Innenhof des Schlosses als Blickfang dient.

Abenteuer auf der ganzen Welt

Die Sammlung zeichnet Hergés Leben nach und unterteilt sein Schaffen in vier Schlüsselphasen: Zu sehen sind neben Originalzeichnungen des unerschrockenen Reporters auch Originalmöbel des Künstlers – unter anderem sein Zeichentisch. Ebenfalls in der Ausstellung sind zwölf Originalzeichnungen von Edgard Pierre Jacobs. Der Schöpfer von «Blake und Mortimer» arbeitete eng mit Hergé zusammen. «Diese waren noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen», sagt der Projektleiter Jean-François Patricola im Gespräch mit L'essentiel. Er rechnet mit insgesamt 100.000 Besuchern aus allen Altersklassen.

Die Abenteuer von «Tim & Struppi» spielen auf der ganzen Welt und sogar auf dem Mond. Die Geschichten wurden in 110 Sprachen übersetzt und mehr als 250 Millionen Mal verkauft. Hergé starb im März 1983.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)