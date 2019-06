Unbekannte fackeln Blitzer ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Erst im Mai wurde die bewegliche Blitzeranlage vorgestellt. Nur einen Monat später steht sie in Flammen. Unbekannte haben das Gerät am Mittwochabend im Stadtteil Bildstock in Brand gesetzt.

Dafür wurde mutmaßlich ein Brandbeschleuniger verwendet. Die freiwillige Feuerwehr musste anrücken. Ob der Blitzer weiterhin funktioniert, ist nicht bekant. Die Polizei ermittelt.

(L'essentiel)