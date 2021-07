Betrunkener in Losheim verletzt vier Polizeibeamte

Ein betrunkener 21-Jähriger hat im saarländischen Losheim am See (Merzig-Wadern) vier Polizeibeamte leicht verletzt. Die Beamten wurden gerufen, weil der Mann in der Nacht zum Dienstag auf der dortigen Kirmes durch mehrere Sachbeschädigungen und Belästigungen aufgefallen war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei dem Versuch, den aggressiven Mann in einen Streifenwagen zu bringen, habe er plötzlich die Einsatzkräfte geschlagen und getreten. Er habe von mehreren Beamten festgehalten und fixiert werden müssen. Die Festnahme sei erst gelungen, als ihm mit einem Taser gedroht worden sei. Der Mann muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

(L'essentiel/dpa)