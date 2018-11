Polizist und Ehefrau tot in Wohnung aufgefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 49-jähriger Polizist und seine 45 Jahre alte Ehefrau sind tot in ihrer gemeinsamen Wohnung in Merzig gefunden worden. Die beiden wurden am Sonntagvormittag entdeckt, wie das Landespolizeipräsidium Saarland mitteilte. «Ersten Hinweisen zufolge könnte ein Familiendrama der Hintergrund des tragischen Ereignisses sein», hieß es.

Spezialisten des Dezernats für Straftaten gegen das Leben hätten die Ermittlungen aufgenommen. Nach der Obduktion der beiden Toten gebe es mehr Informationen, sagte ein Sprecher.

(L'essentiel/dpa)