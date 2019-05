US-​​Autobauer Ford streicht 7000 Stellen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der amerikanische Autobauer hat am Montag bekannt gegeben, dass er 7000 Stellen streichen wird, davon 2300 in den USA. Von der Maßnahme werden wahrscheinlich auch europäische Standorte betroffen sein.

Ford of Europe ist die europäische Niederlassung der US-amerikanischen Ford Motor Company in Köln. Im Umkreis von Luxemburg gibt es zwei Montagewerke: in Saarlouis und im belgischen Genk.

(mb/L'essentiel)