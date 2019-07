Verbrechen an Einjähriger – Eltern verdächtigt

Im Kinderkrankenhaus von Nancy-Brabois ist am Samstagabend ein Baby gestorben. Das etwa ein Jahr alte Mädchen wurde 21 Stunden vorher in kritischem Zustand eingeliefert. Die Umstände blieben zunächst rätselhaft. Das berichtet eine regionale Tageszeitung.

Die Eltern des Mädchens wurden noch am Samstag in Polizeigewahrsam genommen. Sie sollen am Montagnachmittag wegen Mordes und Vergewaltigung einem Haftrichter vorgeführt werden. Dies meldete die Staatsanwaltschaft in Nancy der AFP.

Die Vorfälle sollen sich in der Wohnung der Familie abgespielt haben, einem ehemaligen Hotel in Nancy, in dem sich inzwischen Sozialwohnungen befinden.

(L'essentiel/afp)