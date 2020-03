Vermisster Student ist tot gefunden worden

Die Leiche des 20-jährigen Charles Johnen, der seit Anfang März vermisst wurde, ist am Sonntag kurz vor Mittag in der Maas in Lüttich gefunden worden. Feuerwehrmänner haben die Leiche des belgischen Studenten aus Plombières geborgen. Seit dem 6. März gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm.

Mitarbeiter auf einem Lastkahn hatten die Retter alarmiert, wie Sudinfo berichtet. Bisher gehen Ermittler von einem Unfall aus.

Seine Familie hatte es befürchtet

«Je mehr Zeit verging, desto mehr haben wir damit gerechnet, dass er nicht lebend zu uns zurückkommt. Es gab nur noch einen kleinen Hoffnungsschimmer», sagte der Vater des Studenten zu der belgischen Tageszeitung.

Eine für Mittwoch, den 18. März, geplante Großfahndung nach dem jungen Mann musste wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt werden.

(pp/L'essentiel)