Saarbrücken hebt Maskenpflicht im Freien auf

Saarbrücken hebt ab dem 15. Juni die Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt auf. Das teilte Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt am Montagabend über Facebook mit. Die saarländische Landeshauptstadt hatte im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Teilen der Innenstadt das Tragen einer Maske im Freien zur Pflicht gemacht. Conradt verwies zur Begründung seiner Entscheidung darauf, dass die Inzidenz seit «mittlerweile einer Woche unter 35» liege.

Das für beliebte Innenstadtbereiche geltende Alkoholverbot werde ebenfalls ab Dienstag ausgesetzt, schreibt Conradt weiter. Der CDU-Politiker appellierte jedoch in seiner Mitteilung an die Bürger, «auch weiterhin verantwortungsvoll mit der Pandemie umzugehen».

(L'essentiel)